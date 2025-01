"Ti aspetto sotto casa". Condannato

Era stato il fotografo del matrimonio tra un uomo e una donna, ma sarebbe diventato poi l’amante di lei, finendo vittima di stalking da parte del marito di lei. "Ti aspetto sotto casa o preferisci che vengo a demolirti il negozio?", sarebbe questo uno dei messaggi inviati dall’uomo al fotografo. Una volta si sarebbe anche presentato nel negozio, rovesciando a terra uno scaffale e danneggiando alcune attrezzature.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Andrea Belli, si è concluso il processo a carico di un 49enne maceratese. Il giudice ha derubricato il reato di stalking in minacce e percosse e lo ha condannato a 800 euro di multa e un risarcimento di 2 mila euro. I fatti sono avvenuti in due comuni della provincia dal 18 settembre al 10 ottobre 2020.

Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Raffaela Zuccarini, l’uomo avrebbe inviato numerosi sms sul cellulare minacciandolo: "Ti aspetto sotto casa o preferisci che vengo a demolirti il negozio. Va a finire male. Te la tengo carica da anni, voglio vederti disteso". Quindi, sempre secondo l’accusa, l’uomo si sarebbe presentato nello studio del fotografo, rovesciandogli a terra uno scaffale e danneggiando il materiale, quindi lo avrebbe minacciato di morte, colpendolo.

Più volte lo avrebbe intimorito, inviandogli messaggi minacciosi e dicendogli che lo avrebbe rovinato anche sul lavoro, procurandogli un forte stato di ansia e costringendolo a modificare le sue abitudini di vita. Tutto perché, il fotografo avrebbe avuto una relazione con la moglie, cominciata prima del matrimonio e proseguita anche dopo.

L’imputato è difeso dall’avvocato Olindo Dionisi; il fotografo, che si è costituto parte civile è assistito dall’avvocato Massimiliano Cingolani.

Chiara Marinelli