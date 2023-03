Ti presento un piccolo museo, mercoledì il primo incontro del ciclo di formazione

Prenderà il via mercoledì il secondo ciclo di formazione realizzato e coordinato dall’Associazione nazionale piccoli musei per i propri soci, dal titolo "#seguimi – Ti presento un piccolo museo" per condividere buone pratiche sulla base delle esperienze fatte nella gestione e cura del proprio piccolo museo. Le ore di formazione saranno costituite da 7 webinar per complessive 11 ore, 6 ore di esercitazione e 3 ore per la restituzione finale, ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di formazione. Il corso, rivolto ai soci Apm, è gratuito. L’Ecomuseo delle case di Terra Villa Ficana sarà protagonista dell’incontro formativo previsto per il 19 aprile. Maggiori informazioni, calendario degli incontri e link per le iscrizioni su www.piccolimusei.com.