Ti racconto la Scienza Ecco gli albi illustrati realizzati dai liceali

Concluso al liceo Leopardi di Recanati il percorso di "Ti racconto la Scienza": i ragazzi hanno mostrato gli albi disegnati alle autrici-illustratrici Eva Montanari e Chiara Ficarelli. Gli studenti hanno sviluppato un racconto su una tematica scientifica, trattata in modo narrativo, per poi creare un albo illustrato: così CrispCas9 diventa un cantastorie, i fiori di Mendel crescono in giardino e la teoria endosimbiontica ispira un nuovo eroe: Cappuccetto Mitocondrio. Dal racconto, strutturato con l’aiuto dell’autore Luca Tortolini, i ragazzi hanno realizzato lo storyboard, il progetto grafico del libro sotto la guida di Montanari, e sperimentato diverse tecniche con Ficarelli.