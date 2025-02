Tiberi e Lancioni: ecco i due nuovi assessori

Giunta da completare a Tolentino. Ieri sono stati presentati due nuovi assessori, Benedetta Lancioni e Fabio Tiberi. Resta però da svelare il terzo nome, una figura tecnica (come Tiberi), essendo tre quelli che sono stati silurati e cioè Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni e Flavia Giombetti. "C’è stata già la prima seduta di giunta – ha esordito ieri il sindaco Mauro Sclavi –, abbiamo ripristinato l’ordinarietà comunale. La nostra amministrazione è solida, è in atto un cambio di strategia per quello che vorremmo fare i prossimi due anni. Siamo in grado di amministrare. La maggioranza c’è, è compatta; coloro che vogliono sfiduciarci portino l’atto in consiglio comunale e lo voteremo. Andiamo avanti per la nostra strada". Sclavi ha detto di aver nominato i due assessori in base alle loro competenze e professioni. Lancioni, già consigliere comunale di Tolentino Popolare, è un’assistente sociale. Tiberi (marito della segretaria del sindaco Alba Passarini) è un insegnante di musica ed è stato direttore generale e artistico della Form Orchestra filarmonica marchigiana. Da anni collabora con le principali istituzioni musicali regionali e nazionali e svolge, spiega il Comune, "un’importante attività progettuale e gestionale nel mondo culturale".

"È la mia prima esperienza, ma quando il sindaco chiama non si può rispondere di no – ha detto il neo assessore Tiberi –. La mia carriera è iniziata a Tolentino, col Cantapiccolo, la Corale di Andrea Carradori e l’istituto musicale. Sono cosciente di salire su un treno in corsa, ma ci sono amici, persone che conosco; ho già collaborato volentieri ad alcune iniziative nei mesi scorsi. Mi piace far parte di una squadra. Do il mio contributo affinché l’ultima parte di navigazione sia più serena. Un capitolo inaspettato per me, che porterò avanti col massimo impegno". Le deleghe non sono state ancora assegnate ufficialmente, ma Tiberi si occuperà di temi culturali mentre Lancioni del sociale. "Si continua a lavorare per la città – ha aggiunto quest’ultima – con progettualità aperte. In un lavoro di squadra". "Una governance aperta tra assessorati e consiglieri – ha proseguito il sindaco –. I consiglieri delegati fungono da supporto, gli assessorati non sono ministeri e sono aperti l’uno con l’altro. Questo è il patto. Da soli non si va da nessuna parte". Sul terzo nome Sclavi non si sbottona, dichiarando un laconico: "Bisogna fare le scelte giuste". Mentre sull’equilibrio in consiglio comunale, essendo rimasta la maggioranza solo con un numero in più rispetto a minoranza e gruppo misto, "Mi auguro che le proposte valide per la città vengano votate a prescindere – ha affermato –, come abbiamo fatto anche noi con mozioni dell’opposizione. La politica non è ripicca, non si può fare politica con rancore. Purtroppo ho dovuto prendere decisioni, molto difficili, per tenere stabile la maggioranza. Nelle scelte degli assessori stiamo cercando di fare il meglio con persone che si prendano cura, in base alle proprie competenze, di ambiti importanti per la città".

Lucia Gentili