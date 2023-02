"Il Tiro a volo Cluana ha ben presente la salvaguardia di ambiente e sicurezza, lo certifica anche l’Arpam". Roberto Tiberi, consigliere comunale di FdI, rilancia sulle rassicurazioni fornite dal Tiro a volo e consiglia Mirella Paglialunga (Per Civitanova) "a mitigare i giudizi su un’associazione sportiva che contribuisce a dare lustro a Civitanova sia in termini di competizioni che di aumento delle presenze turistiche". "Si è voluta – aggiunge – sollevare una polemica che non ha motivo di esistere. Non si intravedono inadempienze rispetto alla convenzione stipulata con il Comune e si procede periodicamente alla pulizia dei frammenti dei piattelli, come surplus visto che gli stessi sono comunque biodegradabili". Tiberi sottolinea che "per quel che riguarda la sicurezza, l’attenzione è maggiore per evitare il passaggio di persone nel tratto di arenile interessato. Detto ciò, sono certo che la vigilanza da parte dell’amministrazione comunale sia massima per non andare a sacrificare una parte nel nostro litorale, in particolar modo durante il periodo estivo. A confermare tutto ciò, le ispezioni periodiche dell’Arpam, come soggetto terzo per la salvaguardia dell’ambiente". Quindi il riconoscimento al tiro a volo Cluana "di location per lo svolgimento di competizioni nazionali di prestigio che contribuiscono a un ritorno economico per la città".