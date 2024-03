Tiberi: imminente il ’battesimo’ per la sezione degli artiglieri

Una sezione di artiglieri a Tolentino. Il suo "battesimo" è ormai soltanto questione di giorni. Ci sta lavorando da tempo il commissario costituente Luciano Tiberi (nella foto), Sergente di Complemento. Al momento è l’unica presente sul territorio maceratese e in tutto il sud delle Marche, visto che non ve ne sono altre in attività neppure nelle province di Fermo e Ascoli. Una volta formalizzata la sua costituzione, la sezione di Tolentino si unirà a quelle già operative nella nostra regione e andrà a far parte della "famiglia" dell’Associazione nazionale artiglieri d’Italia. Gli aderenti sono già una ventina, ma l’obiettivo è quello di raggiungere in breve tempo un numero più consistente di soci. Il progetto della sezione parte da lontano: nel 2019, prima della pandemia, è iniziato il lavoro di ricerca degli artiglieri residenti a Tolentino scorrendo un elenco di circa 430 uomini nati dal 1921 al 1984, tutti con la residenza in città. A questi si aggiungano molti altri che si sono trasferiti altrove. Fra gli obiettivi della nuova sezione rientra la partecipazione ad attività socio-culturali, legate soprattutto alla memoria bellica, nonché ad attività patriottiche e a quelle dell’Arma di artiglieria.

m. g.