Tifo: reprimere non basta, serve la formazione

Pierfrancesco

Giannangeli

Adesso siamo proprio al livello di guardia. Gli episodi di violenza, di intolleranza, di ignoranza (totale, non solo sportiva) negli stadi stanno raggiungendo picchi preoccupanti. Non parliamo solo di calcio, non parliamo solo di Italia. Ora i soliti spacconi diranno che gli stadi non sono luoghi per educande: però questa cosa non si può più dire, pena l’essere colpiti dagli strali del politicamente corretto. Ma, soprattutto, non si può ignorare come la situazione sia sempre più preoccupante. Solo negli ultimi giorni, senza risalire troppo indietro nel tempo, le cronache ci hanno raccontato una serie di episodi. Andiamo in ordine sparso. Wehen Wiesbaden-Bielefeld, spareggio tra squadre di seconda e terza divisione tedesca, i tifosi del Bielefeld lanciano fumogeni e oggetti, cercando di invadere il campo. Bordeaux-Rodez, Ligue 2 francese, un giocatore viene colpito da un ultrà dopo un gol e un’esultanza giudicata provocatoria. Brescia-Cosenza, playout della nostra Serie B, dopo il pareggio degli ospiti che condanna alla retrocessione i padroni di casa, finisce in guerriglia. All’aeroporto di Budapest, l’arbitro inglese Taylor, che aveva diretto la finale di Europa League persa ai rigori dalla Roma contro il Siviglia, viene riconosciuto e aggredito da alcuni tifosi italiani. In confronto, le immagini rimbalzate da San Siro, con tifosi dell’Inter e del Milan seduti vicino con le loro sciarpe al collo durante la recente semifinale di Champions, sembrano arrivare da un altro pianeta. E non finisce qui. A Parigi, dove si sta disputando uno dei quattro Slam del tennis, sono diversi i giocatori che si sono lamentati per il clima difficile durante i loro incontri con un atleta di casa: sembra di essere tornati al Foro Italico negli anni Settanta. E’ dunque arrivato il momento di fare un serio lavoro di formazione (la repressione non basta) sugli spettatori, e pure su certi addetti ai lavori. Panacee come la tessera del tifoso sono cucchiaini per svuotare l’oceano.