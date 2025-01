Tifosi a cena con Baldassarri

Sabato 25 gennaio, ecco la data che gli appassionati di motori e delle due ruote attendevano. L’Hotel Horizon a Montegranaro ospiterà l’annuale e ormai tradizionale cena organizzata dal Balda Fanclub, la conviviale con protagonista Lorenzo Baldassarri. Una festa che richiama sempre centinaia di persone tra simpatizzanti e addetti ai lavori e che stavolta sarà impreziosita dal fatto che la Ducati Ancona Brothers Moto consegnerà al centauro proprio la Ducati V4 con cui il 28enne farà gli allenamenti in attesa del prossimo (per lui inedito) Mondiale di MotoE. Inoltre si riderà grazie alle esibizioni di Piero Massimo Macchini. L’auspicio è che questa cena possa aprire l’annata del riscatto per il montecosarese dopo ultimi mesi decisamente deludenti. Il Balda gareggerà per la scuderia Dynavolt IntactGP che partecipa alla MotoE, "variante" del MotoMondiale nata nel 2019, dal 2023 riservata unicamente alle V21L di Ducati e dove gareggiano bolidi alimentati da motori elettrici. Per prenotazioni 3332343556 oppure 3200945680.