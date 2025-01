Tifosi a tu per tu con i campioni. Successo per "M’illumino di Lube"

Venerdì a Villa Gazzani è andata in scena una delle feste più belle tra quelle organizzate da Lube Nel Cuore. Magari favorita dalla qualificazione alla final four che ha infuso serenità e buon umore, forse anche dalla coesione e dalla complicità tra i giocatori di Medei. Visibili ancor più in un contesto non agonistico. Circa 250 i tifosi che hanno partecipato all’appuntamento rituale, quest’anno intitolato "M’illumino di Lube" ed accompagnato dal geniale regalo di una lampadina. Tenuta a battesimo da Giuliana Grifantini, presidentessa di Lube Nel Cuore, ben presentata da Riccardo Minnucci, la serata è cominciata con gli atleti biancorossi introdotti uno ad uno. Poi il tradizionale sorteggio ha smistato un componente di squadra e staff nei vari tavoli, così da rafforzare il legame tra beniamini e fans. Sotto gli occhi dei massimi vertici del club, dalla presidentessa Simona Sileoni al vice presidente Albino Massaccesi fino al dg Giuseppe Cormio, la festa ha avuto tanti momenti interessanti. Azzeccata la novità di far sfidare i giocatori in una gara di karaoke basata sui cori della curva. Sempre simpatica l’intervista doppia, stavolta ai veterani del team Podrascanin e Orduna. Il centrale ha elogiato il regista definendolo di "esempio" e ha ammesso di "fare schifo in cucina". L’argentino, più tardi fortunatissimo nei giochi a premi, ha confessato di controllare "3 volte la sveglia prima di andare a letto" e di ricevere da Balaso palloni "particolarmente scivolosi". Divertimento, musica grazie al suggestivo violino fosforescente di Valentino Alessandrini ed anche beneficenza. Lube Nel Cuore da sempre ha avuto un’attenzione particolare a chi è dimenticato o ha bisogno della solidarietà e nella serata civitanovese ha lanciato una raccolta di fondi a favore della Cooperativa di Bolina di Treia. Conclusione con le foto ricordo e l’immancabile torta.

Andrea Scoppa