Tiglio cade sul lampione, arrivano i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Apiro hanno effettuato due interventi a Cingoli. Lungo la via della Portella, in prossimità dell’arco da cui si accede al centro storico, un tiglio quasi rinsecchito è caduto sopra un lampione dell’illuminazione pubblica, occupando con la ramificazione la parte alta della strada. I pompieri hanno tagliato il tronco della pianta, recidendola a circa un metro da terra. Quindi sono stati impegnati in corso Garibaldi nel tratto in cui, da un arco sovrastante una finestra dell’edificio che ospita il Liceo, erano caduti detriti pietrosi. Oggi sarà effettuato un accurato sopralluogo: intanto è stato transennato lo spazio ove sono piombati i vari frammenti sassosi.

g. cen.