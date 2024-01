Timori per la sicurezza dei pedoni in via Battisti

C’è chi pensa di mandare la foto a qualche trasmissione satirica tanto ha suscitato stupore e ilarità il rifacimento della segnaletica stradale in un tratto di via Cesare Battisti occupato, il sabato mattina, giornata di mercato, da molte bancarelle della frutta e verdura e generi alimentari. Nelle restanti ore della giornata e in tutti gli altri giorni della settimana quell’area è riservata, invece, alla sosta a pagamento. Il personale incaricato dall’Amministrazione comunale di riprendere le strisce blu, che nel tempo si sono sbiadite, ha aggiunto, a ridosso del parcheggio, un passaggio pedonale a raso con tanto di area delimitata da due strisce bianche con in mezzo il disegno classico dell’omino che indica al pedone che quell’area è a lui riservata e che la può percorrere in tutta sicurezza.

Almeno dovrebbe essere così se non fosse che quel percorso pedonale, proprio per la posizione in cui è stato disegnato, si tratta di un’area continuamente attraversata dalle auto che dalla carreggiata principale svoltano per infilarsi nel parcheggio a pagamento o che da questo escono. Manovre che avvengono con l’invasione continua del passaggio pedonale e, quindi, con rischio che il povero cittadino che va a piedi venga investito. Insomma, una vera trappola! Il buon senso suggerirebbe che, se proprio lo si vuole realizzare, quel percorso riservato ai pedoni sia disegnato sull’altro lato della strada.

Quanto fatto non è vietato dal codice della strada, ma altamente sconsigliato poiché il pedone, considerato l’utente debole della circolazione stradale, si trova così esposto al transito dei veicoli e a possibili quanto probabili investimenti dai mezzi che escono in retromarcia dal parcheggio.

Antonio Tubaldi