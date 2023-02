Un’associazione religiosa bussa alle case di Mogliano chiedendo di sottoscrivere alcuni documenti. Parte il tam tam e si crea un certo allarmismo tra i residenti. È successo negli ultimi giorni in paese ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri per i dovuti accertamenti. I membri dell’associazione si sarebbero giustificati spiegando di girare per le famiglie abbonate a riviste a tema religioso per chiedere loro di rinnovare l’abbonamento.

Sarebbero passati in tre case e nessuno avrebbe firmato. Non sono quindi state registrate né segnalate truffe. Resta la raccomandazione, anche da parte della parrocchia, di avvisare comunque le forze dell’ordine in caso di richieste sospette.