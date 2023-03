Tipicità: piccole imprese sostenibili, l’impegno del Banco Marchigiano

Le piccole e medie imprese marchigiane spronate a fare un definitivo passo avanti verso una nuova dimensione culturale, quella della sostenibilità ambientale, dell’impegno sociale e della responsabilità verso le nuove generazioni. A prendere metaforicamente per mano le Pmi nostrane ed a guidarle in questo salto di qualità ci pensano due realtà marchigiane leader nel proprio settore, che vivono nel territorio e per il territorio: Tipicità e Banco Marchigiano. Il contesto sarà quello del forum economico finanziario ’Ri-Evoluzione GloCal Forum’ che si terrà domani dalle ore 15 nella Sala Raffaello del Fermo Forum, organizzato proprio da Tipicità e Banco Marchigiano, in collaborazione con Studio Impresa e Confindustria Fermo. "Le Pmi – dice Marco Bindelli, vice presidente del Banco Marchigiano – pur non essendo obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità, saranno avvantaggiate nell’informare dei propri risultati sociali e ambientali. Il Banco Marchigiano, insieme alla propria capogruppo, Cassa Centrale Banca, sarà in grado di valorizzare, affermare e ribadire la propria identità cooperativa, facendosi interprete della sostenibilità secondo un proprio percorso, mantenendo e migliorando l’attenzione al territorio". Ma le imprese vanno accompagnate in questo processo, per riuscire ad affrontarlo adeguatamente. "Stare accanto al territorio, alle sue famiglie ed alle sue imprese è la nostra vocazione, per sensibilità nonché per statuto sociale della nostra Banca – dice il presidente del Banco, Sandro Palombini – pertanto siamo senz’altro in prima linea quando si tratta di cogliere occasioni e opportunità, come questa con Tipicità".