Tir fuori controllo sull’autostrada. Vetri contro un’auto: due feriti

Tir fuori controllo resta in bilico sullo spartitraffico, due feriti e traffico in tilt lungo l’autostrada A14. Il mezzo pesante ha invaso l’altra carreggiata e alcuni pezzi di vetro hanno colpito la conducente di un’auto che proveniva dalla parte opposta. Coinvolti anche altri veicoli. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10, ad una decina di chilometri dal casello di Civitanova, nel territorio di Potenza Picena, lungo l’A14. A causa dello scoppio di una gomma un tir, che procedeva in direzione sud e che trasportava latte, si è schiantato contro il guard rail che separa le due carreggiate, restando in bilico sopra di esso e finendo, in parte, sulla sede stradale della corsia dei veicoli che viaggiano in direzione nord. Un’auto, condotta da una giovane donna di Macerata, è rimasta colpita. La conducente si è ferita a causa dei pezzi di vetro, ma niente di grave rispetto a quello che poteva succedere. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde ed è stato allertato anche l’elisoccorso. Due i feriti, il conducente del mezzo pesante e la donna al volante dell’auto, entrambi trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, in condizioni fortunatamente non gravi.

Chiara Marinelli