Tir imbocca una strada e rimane incastrato

di Antonio Tubaldi

Sarà colpa della disattenzione degli automobilisti o di una non chiara segnaletica stradale o, infine, di un percorso guidato non aggiornato dell’immancabile navigatore satellitare. Per cui alla fine si genera caos a causa di mezzi pesanti che finiscono in luoghi per loro inaccessibili, bloccando la viabilità e creando ulteriori disagi. È il caso di un grosso tir che ieri si è avventurato lungo strada San Pietro, un’arteria che dalla strada Regina s’inerpica lungo il crinale della collina recanatese per sfociare all’incrocio con via Nazario Sauro, sotto l’ospedale, oggi provinciale 77, finendo per rimanere in panne con difficoltà di manovra.

Il camionista doveva raggiungere contrada Mattonata, ma non si sa per quale oscuro destino si è ritrovato in tutt’altro luogo. La colpa, si dirà, è dell’autista del mezzo perché esiste in quella zona il divieto di svolta a sinistra e, soprattutto, quello di transito per gli autocarri. Ma perché quei segnali stradali non sono stati rispettati e come mai non è la prima volta che simili situazioni si ripetono? Soprattutto perché è la tecnologia a non venire incontro a chi non conosce la zona: infatti non è aggiornato, come dicevamo, il sistema online di segnalazione dei percorsi stradali e, quindi, gli automobilisti che non conoscono la zona si fidano del loro Google Maps andando a percorrere strade impossibili e infrangendo le regole.

A dare una mano arriva anche, però, la vecchia segnaletica che non è particolarmente curata con cartelli a volte contraddittori (come abbiamo già raccontato su queste colonne, ndr), ma soprattutto non ben visibili, anche per via della vegetazione alta che con il tempo nasconde la loro presenza. Insomma, l’autista del camion si vedrà arrivare la giusta multa, ma forse qualche attenuante potrebbe averla.