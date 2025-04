Tir resta incastrato: la scena si ripete a Porta San Filippo

Sembra non esserci pace per Porta San Filippo. A pochi giorni dal caso del grosso tir rimasto incastrato in prossimità dell’antico varco cittadino, venerdì scorso la scena si è ripetuta: un altro mezzo pesante, di dimensioni analoghe, ha tentato la sorte e – come prevedibile – ha fatto la stessa fine del suo predecessore, restando bloccato proprio lì, dove la strada si fa più stretta. Il copione è simile al precedente: manovre complicate, traffico in tilt e cittadini increduli di fronte a un dejà vu che ormai ha dell’incredibile.

Nonostante i cartelli di divieto e le segnalazioni che scoraggiano l’ingresso ai mezzi di grandi dimensioni, sembra che qualche navigatore satellitare continui a giocare brutti scherzi agli autisti portandoli dritti verso un vicolo cieco, in tutti i sensi. L’episodio, oltre a creare disagio alla circolazione e qualche malumore tra residenti e commercianti della zona, riapre la questione della segnaletica e della prevenzione. È evidente che le misure attuali non bastano. Forse servirebbe un sistema più efficace di controllo agli ingressi della città, oppure una revisione delle coordinate fornite dai dispositivi di navigazione per evitare che questi "giganti su ruote" vengano attirati verso percorsi impossibili.

A questo punto viene spontaneo solidarizzare con il povero e ignaro autista, che dopo migliaia di chilometri giunge a Recanati e finisce nel trappolone con tanto di multa.