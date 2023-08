Tir sfonda guard rail Riaperta la strada

Ieri, in serata, sono stati completati i lavori per il ripristino del guard rail divelto e delle barriere danneggiate dall’incidente di Ferragosto a Tolentino. Prima delle 20 la strada è stata riaperta. Ma il camionista, un 58enne di Giulianova (Teramo), resta in prognosi riservata. Ha riportato diverse lesioni nell’impatto, sfondando il guardrail e finendo nella scarpata. Martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 14 a Tolentino per un autoarticolato uscito di strada, nei pressi dello svincolo di Tolentino zona industriale, mentre stava percorrendo la S.S. 77 in direzione Foligno. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, con autobotte e autogru, per estrarre il conducente. Questi è stato affidato al personale del 118 per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Ad effettuare i rilievi, la polizia stradale, mentre la viabilità era stata disciplinata dai carabinieri. Trasportava latticini, per questo è stato interessato anche il servizio igiene. Ieri in giornata è stata completata la messa in sicurezza delle barriere, con l’aiuto della polizia locale. Proseguono le indagini sulla dinamica dell’incidente.