"Tira fuori la pistola allo chalet": 59enne rinviato a giudizio

Con la pistola e un distintivo della penitenziaria, si era presentato in uno chalet seminando il panico. Per questo ora è sotto processo David Iacoacci, 59enne originario di Colleferro e residente in città. I fatti sarebbero avvenuti il primo agosto dell’anno scorso. Secondo l’accusa l’uomo si sarebbe presentato in un locale del lungomare sud, e avrebbe tirato fuori una calibro 9x21 mostrandola ai presenti, e poi un distintivo della polizia penitenziaria. In seguito a questo gesto, era stata fatta una perquisizione in casa sua, dove erano stati sequestrati un proiettile e poi anche il tesserino, di cui il titolare, a marzo a Colleferro, aveva denunciato il furto insieme con il portafogli. Per questo Iacoacci è stato accusato di porto d’arma e ricettazione. Ieri mattina per lui si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pm Enrico Riccioni, il giudice Giovanni Manzoni lo ha rinviato a giudizio: il processo si aprirà ad aprile dell’anno prossimo. L’uomo, difeso dall’avvocato Sabina Bidolli, potrà dare la sua versione e spiegare come siano andate effettivamente le cose.