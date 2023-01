Tirabassi e la band festeggiano 30 anni

Consacrazione definitiva nella capitale per il civitanovese Piero Tirabassi, musicista e cantante carismatico, dalla forte ascendenza innata, fondatore del complesso Riding Sixties, che al "Mammut Live Club" ha festeggiato i 30 anni di attività. "La serata è stata un grande successo, oltre le aspettative. Il locale era sold out", ha detto Tirabassi. "Celebrata musica di molti generi di rock classico, dai Kinks agli Animals, dai Beach Boys ai Beatles fino ai Rolling Stones. "Tutto è filato liscio con grande entusiasmo, grazie all’apporto di artisti di valore come Pierluigi Pietroniro (violino), Fulvio Tomaino (voce), Eugenio Saletti (Sale, voce), Fabio Calcari (tromba), Francesco Todaro (Sax) e molti amici musicisti: Giacomo Docimo, Andrea Grumberg, Daniele Giorgi e Raffaella Febbraro. Presente con la famiglia anche il manager Elio Tosoni di Montecosaro.

Ennio Ercoli