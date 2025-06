Tiriamo fuori le foto dai cassetti. Torna la mostra a Santa Croce

Cinquecento fotografie in grado di raccontare la vita quotidiana, le persone, i luoghi e gli eventi nei quartieri maceratesi di Santa Croce, Montalbano, Colleverde e Villa Ficana. Saranno al centro di una mostra, "Tiriamo fuori le foto dai cassetti!", la cui terza edizione è in programma all’ex scuola di viale Indipendenza, oggi sede del circolo ricreativo Santa Croce, da domani a domenica. Sarà visitabile venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30 e domenica sia dalle 10 alle 13 sia dalle 16.30 alle 19.30, mentre l’inaugurazione è prevista per domani dalle 17.30 nello stesso posto. L’iniziativa è promossa dall’associazione ‘Rete Viva’ in collaborazione con l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana e con il Comune di Macerata. Al centro c’è la raccolta, la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei quartieri maceratesi attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza. Anche quest’anno il materiale raccolto è stato suddiviso per tematiche ed esposto in mostre annuali: dopo i "Luoghi" (2023) e le "Persone" (2024), quest’anno la mostra è dedicata alle "Manifestazioni", con scatti che raccontano eventi religiosi, civili, politici e sportivi che hanno segnato la vita comunitaria. L’esposizione sarà inoltre arricchita da proiezioni fotografiche che permetteranno di visionare tutte le immagini raccolte finora, nella speranza di stimolare nuovi contributi da parte dei cittadini e continuare così a costruire insieme un archivio condiviso della memoria.