Tiro a volo. La vittoria è di Lattanzi

Si è conclusa con la vittoria di Mattia Lattanzi del ‘Tav Campiglia’ (di Monte San Pietrangeli) la tre giorni di gare del campionato regionale invernale di Fossa olimpica (tiro al piattello) che si sono svolte al Tiro a volo Cluana. La competizione, iniziata venerdì, è terminata domenica pomeriggio con il trionfo del giovane Lattanzi, che per l’occasione è stato premiato dal presidente della Fitav (Federazione italiana tiro a volo, ndr) Luciano Rossi, al fianco del delegato regionale Ivano Campetella, del presidente del ‘Tiro a volo Cluana Massimo Zaccari e del vice Cristian Lanzi. Nel pomeriggio di domenica, c’è stata anche la visita del vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi. "Un grande successo – ha commentato Morresi – per una bella competizione sportiva che si è tenuta utilizzando una struttura, la nuova tettoia del campo di tiro, recentemente rinnovata e apprezzata dai numerosi partecipanti". Le gare hanno visto la partecipazione di circa centoventi atleti provenienti da tutta la regione, oltre che una quarantina di tesserati della società ospitante, e sono valse la qualificazione alle finali del Campionato italiano. Numerosi anche gli appassionati accorsi per assistere alle sfide.