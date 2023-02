"Tiro a volo, qui da noi nessun inquinamento"

di Francesco Rossetti

"Non c’è nessun inquinamento, anche l’Arpam – Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ndr – lo ha certificato. Ingiusto prendersela con una realtà che fa sport e che rappresenta un orgoglio per la città". Citata a livello politico per una questione relativa ai piattelli e alla proposta di spostare gli impianti altrove per rimettere all’uso pubblico il tratto di spiaggia interessato, l’Asd tiro a volo Cluana replica e lo fa attraverso il suo presidente Massimo Zaccari che precisa di "non volere entrare in polemica con nessuno e di voler rimanere al di fuori di ogni discorso politico". Tuttavia Zaccari tiene a fare alcune precisazioni sulla realtà che lo vede impegnato in prima persona: "Non è vero, come è stato detto, che i piattelli sono inquinanti. Tolto il fatto che la maggior parte dei dischetti cade all’interno del perimetro dei campi e solo una piccola parte va oltre la rete, si tratta comunque di materiale biodegradabile. Ciò nonostante, provvediamo periodicamente alla pulizia dell’arenile e nel periodo estivo posizioniamo una rete a terra, proprio per raccogliere i frammenti. Piattelli, che, per giunta hanno tutte le regolamentazioni del caso e sono sottoposti alle prove balistiche". E aggiunge: "L’Arpam annualmente effettua i propri controlli, certificando i rifiuti. L’ultimo sopralluogo si è svolto proprio nei primi dicembre e non è stata riscontrata alcuna criticità". Il tiro a volo si trova nella zona sud della città, a ridosso della foce del Chienti e accanto al Polisportivo Comunale, casa della Civitanovese. Due i campi destinati al tiro a piattello, cui aggiungere la struttura comprensiva del bar, la sala biliardo e gli uffici della direzione. In tutto "circa trecento tra soci e tiratori – illustra Zaccari –, ricordo che il tiro a volo esiste da circa un secolo. L’associazione è un fiore all’occhiello per la città e negli anni ha raggiunto risultati sportivi molto importanti, vinto trofei e guadagnato primati, essendo riconosciuta in tutta Italia. Qui dentro ci sono sei biliardi di nuova generazione e convivono altre due realtà sportive, che sono l’associazione degli scacchi e quella dei sub. Tutto ciò a dimostrazione che la realtà non è così come è stata erroneamente rappresentata".