Tiro allo storno su sagoma al campo Cluana

Successo per la gara di tiro allo storno: il Cst protagonista al Tiro a Volo Cluana. Al campo di tiro a volo Cluana, si è svolta la gara di tiro allo storno su sagoma, organizzata dall’associazione locale Cst, Caccia Sviluppo Territorio, guidata dal segretario Angelo Marinelli. L’evento ha visto la collaborazione del presidente del Tiro a Volo Cluana, Massimo Zaccari, che ha messo a disposizione l’impianto e il suo supporto tecnico per garantire il successo della manifestazione. Giudice di gara il civitanovese Cristian Lanzi, vice presidente del Tav Cluana e responsabile per il centro italia come organizzatore di gare di Fossa Olimpica per il Cst. La gara si è articolata su due intense giornate di prove e selezioni, culminate con il barrage finale, che ha decretato i migliori tiratori dell’edizione 2025. A salire sul podio: 1° posto Marone Garbuglia, con una prestazione eccellente, 2° posto Mauro Profili, che ha tenuto testa fino all’ultimo colpo, 3° posto Roberto Tiberi, consigliere comunale e appassionato di caccia e tiro a volo, sempre presente nelle attività locali. L’iniziativa si è contraddistinta per l’elevato livello tecnico e per lo spirito di amicizia e condivisione tra i partecipanti, richiamando appassionati da tutta la provincia di Macerata e dintorni. Il Cst continua così la sua missione di promozione delle attività legate al territorio, alla caccia consapevole e al tiro sportivo, valorizzando le eccellenze locali e rafforzando il legame tra tradizione e sport.