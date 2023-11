Tirocinio in un’Università americana: "Ho vissuto emozioni senza pari"

"È stata un’avventura che mi ha regalato emozioni senza pari. Ho avuto l’onore di incontrare persone provenienti da ogni angolo del globo, ognuna con la propria storia, le proprie scelte e le proprie diversità. Condividere con loro i miei passi e i miei pensieri mi ha fatto crescere davvero tanto. Questo tirocinio è stato un sogno che si è realizzato". Alessia Nicosia studentessa, della 4S dell’IIS "Matteo Ricci" di Macerata, è entusiasta dell’esperienza vissuta nella prestigiosa Stony Brook University, parte del rinomato sistema della State University of New York (Suny), dove ha svolto lo stage previsto nei Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro).

"Ho vissuto un periodo bellissimo che mi ha aiutato a capire quanto amo ciò che studio e come applicarlo in un ambiente lavorativo reale". Al "Matteo Ricci" la giovane frequenta l’articolazione sanitaria dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie che, oltre a garantire una formazione scientifica, fornisce una preparazione specifica in campo igienico-sanitario, con rilevanti competenze nelle tecniche di laboratorio e nelle analisi strumentali, risultate particolarmente utili per affrontare con successo lo stage oltreoceano. Alessia, infatti, è stata accolta nel laboratorio di "Fungal Pathogenesis", guidata dal professor Maurizio Del Poeta, e ha potuto collaborare con Chiara Luberto, professoressa associata di Fisiologia e Biofisica nel Centro oncologico Stony Brook. "Siamo molto contenti che Alessia abbia potuto fare un tirocinio così formativo, essendo anche parte attiva nello sviluppo di un protocollo per la misurazione della vitalità cellulare con il test Mtt e l’analisi degli effetti citotossici della Doxorubicina, un antibiotico neoplastico, sulle cellule del cancro al seno", afferma la professoressa Flavia Di Felice, docente tutor del Pcto. "La straordinaria esperienza di Alessia dimostra come le nostre scuole possono preparare al meglio gli studenti e metterli in grado di affrontare anche i contesti internazionali più avanzati", sottolinea Rita Emiliozzi, dirigente del Matteo Ricci.

Franco Veroli