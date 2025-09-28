Tirocinio nelle stazioni per otto giovani marescialli

Otto giovani marescialli faranno tirocinio nelle stazioni dei carabinieri della provincia. Sono arrivati a Macerata e frequentano il 13° corso triennale del Ruolo Ispettori, attualmente al terzo e ultimo anno del loro percorso formativo nella Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. I giovani militari, quattro donne e quattro uomini, svolgeranno un periodo di tirocinio pratico della durata di quasi tre mesi nelle stazioni carabinieri dislocate nel territorio maceratese, affiancando i militari in servizio e partecipando attivamente alle attività quotidiane dell’arma. I neo marescialli sono stati assegnati alle stazioni di Recanati, Porto Recanati, Civitanova Marche, Cingoli, Civitanova Marche Alta, Morrovalle, Porto Potenza Picena e Castelraimondo. Ad accoglierli ufficialmente, nella sede del comando provinciale, è stato il comandante provinciale, colonnello Raffaele Ruocco, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto in provincia.

Durante l’incontro, il colonnello Ruocco ha illustrato le peculiarità del territorio maceratese, evidenziando le sfide operative e le specificità delle comunità locali, e ha offerto preziosi consigli professionali in vista dell’impegnativa ma stimolante esperienza sul campo.