"Tirreno-Adriatico con la voglia di rinascere"

di Lucia Gentili

Si accendono i riflettori sulla montagna e sui luoghi del sisma grazie alle due ruote. Ieri pomeriggio, alla sala congressi in via Benedetto Costa, a Sarnano, c’è stata la presentazione della quinta tappa della Tirreno Adriatico che si concluderà con l’eroica salita di Sassotetto il 10 marzo. Alla conferenza, guidata da Giada Borgato (ex ciclista su strada e pistard e ora opinionista Rai in gare ciclistiche), erano presenti Ivan Basso, uno dei migliori corridori di corse a tappe degli anni 2000 conosciuto come "Ivan il Terribile" e Gioia Bartali, nipote del campione Gino Bartali.

"Sono emozionato – ha esordito il sindaco Luca Piergentili (reduce dalla fiera internazionale F.re.e di Monaco di Baviera) –. Il nostro territorio ha voglia di rinascere e dobbiamo dare il meglio, anche attraverso il ciclismo, per la sua promozione. Manifestazioni come la Tirreno Adriatico ci danno lo stimolo per andare avanti". E ha ringraziato l’organizzazione e la Rcs per l’opportunità. Sarnano ospiterà di nuovo l’arrivo di una tappa della "Corsa dei Due Mari", la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, giunta alla 58ª edizione. Una tappa durissima, di 168 chilometri quasi tutti in salita. Farà certamente selezione fra i ciclisti con lo strappo finale verso Sassotetto, che presenta pendenze costanti attorno al 7% e picchi massimi al 13%. E’ la terza volta per Sarnano, dopo la tappa regina del 2018 e quella del 2020. Un orgoglio per l’amministrazione quindi accogliere una manifestazione di rilevanza internazionale, che richiama sempre tanti appassionati. "La Tirreno Adriatico è una delle corse più importanti di inizio stagione – è intervenuto Ivan Basso –. E le Marche sono il cuore pulsante di questa corsa, una sorta di spartiacque tra chi vince o meno. Basti pensare che molti campioni scelgono questa piuttosto che la Parigi-Nizza. Ho ricordi bellissimi legati a questa terra di ciclismo. Penso ai muri delle Marche come quelli delle Fiandre; si respira tifo, freschezza, voglia di rilancio. Dobbiamo creare sogni per i giovani. Il ciclismo è un veicolo promozionale per il territorio, ha un grande seguito. Rci, Gazzetta, Rai, Eurosport, puntano molto anche sui social e i numeri si vedono". Ottima la prova di Basso nel 2009 come terzo posto. "Mio nonno, pur rappresentante del ciclismo storico, era rivolto verso il futuro – ha detto la nipote Gioia, che porta la memoria del grande Bartali nelle scuole –. Era un esempio di sport e umanità, educazione e umiltà, e di grande fede". Il campione salvò 800 ebrei; inoltre è in corso la causa di beatificazione.