Tirreno-Adriatico, è festa grande. Ma a Civitanova il traffico va in tilt

Una grande mattinata ieri a Porto Potenza, con lo start della settima e ultima tappa della Tirreno Adriatico. Tantissimi i cittadini e gli appassionati che si sono riversati in piazza Douhet per applaudire i grandi del ciclismo internazionale. "Una bellissima emozione poter ospitare questa splendida manifestazione – ha detto il sindaco Noemi Tartabini –. Potenza Picena ha una storica tradizione ciclistica e in queste settimane l’abbiamo potuta riscoprire, realizzando delle interviste ai nostri campioni sulle due ruote. C’è stata poi la presenza di due grandi nomi, Francesco Moser e Vincenzo Nibali, che hanno reso ancora più belli questi giorni". Per il governatore Francesco Acquaroli è "una bella soddisfazione vedere tanto entusiasmo. Queste manifestazioni sono un’opportunità di grande visibilità per la nostra regione, con immagini televisive che hanno raggiunto spettatori in tutto il mondo. Il ciclismo appassiona ed è un veicolo di grande promozione". Presenti anche il consigliere regionale Renzo Marinelli, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, quello di Federciclismo Marche Massimo Romanelli, il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco, il comandante dei carabinieri di Civitanova Angelo Chiantese e il capitano Luciano Speranza della 114 squadriglia radar remota dell’aeronautica militare. In apertura di mattinata spazio ai giovanissimi: è stata presentata la squadra della società di ciclismo Potentia Rinascita. Bambini, ragazzi e dirigenti sono saliti sul palco, applauditi dal pubblico. Quindi sono stati premiati gli alunni della classe 5°B della scuola elementare Montalcini, vincitori del progetto "Biciscuola". Se a Porto Potenza è stata festa, a Civitanova la chiusura di diverse strade per il passaggio della corsa ha provocato grossi disagi e proteste: traffico bloccato a lungo, con code che si sono formate anche in superstrada.