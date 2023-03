Tirreno Adriatico, sesta tappa: chiuso il transito per un’ora

Operai impegnati in questi giorni per sistemare alcuni tratti di strade cittadine, dove oggi transiteranno i ciclisti che partecipano alla sesta tappa della gara Tirreno Adriatico con circuito Osimo stazione-Osimo. Il percorso di gara, infatti, interesserà anche alcune strade di Recanati. Le vie coinvolte nel percorso ciclisto che si snoderà anche per altri comuni del Maceratese verranno chiuse al transito circa 45 minuti prima del passaggio della carovana e riapriranno 15 minuti dopo che saranno transitati i ciclisti. Esse sono nella frazione di Villa Musone, via Antonio da Cannara per poi proseguire in quello di Loreto, lungo via Villa Musone, fino alla rotatoria di via Brecce. Poi rientrerà nel comune di Recanati in località Archi di Loreto intorno a mezzogiorno percorrendo la SP77 in direzione Macerata per tutto il tratto che interessa il territorio recanatese fino a Sambucheto, lungo Via Nazario Sauro, viale Colle dell’Infinito, via Passero Solitario, viale Filippo Corridoni, via Beato Placido, via Le Grazie in direzione Fontenoce; arrivata nella frazione di Sambucheto svolterà in direzione Santa Maria del Monte. Altro passaggio nel territorio leopardiano, per poche centinaia di metri, intorno alle 13.30 nella frazione di Montefiore con i ciclisti provenienti da Montefano in direzione Osimo.