Tirreno-Adriatico, tappa a Frontignano

Frontignano di Ussita ospiterà l’arrivo della sesta tappa della Tirreno Adriatico, la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. È la tappa più dura, di 166 chilometri, con arrivo in salita. "Si sonda lungo le valli dell’interno marchigiano con continui saliscendi nella prima parte – spiega l’organizzazione – intervallati da alcune salite importanti come Crispiero e il Valico delle Arette (dopo aver scalato il Santuario di Macereto). Nell’ultima parte di transita da Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera per affrontare la salita finale". La settima e ultima tappa partirà invece da Porto Potenza Picena, con arrivo a San Benedetto del Tronto, ma è "poco mossa nella prima parte e assolutamente piatta negli ultimi 80 chilometri". Grande la soddisfazione per la sindaca di Ussita Silvia Bernardini: "Innanzitutto ringraziamo la Regione e l’unione montana Marca di Camerino che hanno voluto portare la celebre manifestazione nel nostro territorio, nel prosieguo di un’operazione di rinascita anche nell’economia. Un onore che Frontignano sia tappa della penultima giornata; è la prima volta in una tappa dove, fondamentalmente, emerge il vincitore della gara. Un’opportunità, una vetrina per il territorio, considerando che sarà trasmessa almeno in 190 canali di tutto il mondo".