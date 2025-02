Tirreno-Adriatico, una tappa con grandi ospiti

La Tirreno-Adriatico arriverà a Potenza Picena. L’appuntamento è per domenica 16 marzo, quando la settima e ultima tappa della "corsa dei due mari" partirà da Porto Potenza per poi giungere a San Benedetto del Tronto. Ieri si è svolta la presentazione dell’iniziativa nel municipio di Potenza Picena, alla presenza del sindaco Noemi Tartabini, del vicesindaco Giuseppe Castagna, dell’assessore al turismo Michele Galluzzo e di Fabio Luna, presidente del Coni Marche.

È stato poi annunciato che ci saranno due iniziative per prepararsi alla "grande partenza": la mattina del 9 marzo il campione Vincenzo Nibali sarà ospite in piazza Douhet per fare un giro in bici e incontrare tutti gli appassionati delle due ruote, mentre il 12 marzo la leggenda del ciclismo Francesco Moser si racconterà in una serata all’auditorium Scarfiotti. "Una prima volta importantissima – ha commentato ieri il sindaco Tartabini –. Ospitare quella che viene considerata una delle più belle corse a tappe del ciclismo professionistico è un onore oltreché una grande vetrina per il territorio, considerati i milioni di spettatori tv che seguono la competizione collegati da tutto il mondo". Alla conferenza è intervenuta in collegamento l’assessore regionale allo sport, Chiara Biondi. "Queste manifestazioni – ha evidenziato Biondi – ci consentono di mettere in mostra le tante bellezze delle nostre Marche".

"La Tirreno-Adriatico è oggi una delle corse a tappe più importanti al mondo – ha sottolineato il presidente Luna –. Al lato agonistico si unisce quello che riguarda la promozione dei vari territori". E soprattutto sarà un grande impegno per la comunità locale: commercianti, associazioni e cittadini sono stati chiamati in causa per abbellire l’intera città. Un coinvolgimento che riguarda anche gli istituti scolastici cittadini, protagonisti in queste settimane del progetto "BiciScuola", un contest che decreterà una classe vincitrice invitata alla partenza da Porto Potenza per essere premiata sul palco.

Per loro ci sarà poi una lezione di educazione stradale con la polizia sul loro pulmino azzurro. Invece sui social verranno pubblicati video e interviste dedicate alla pratica di questo storico sport sul territorio potentino. "La nostra città oltre a credere in questa manifestazione che sarà coinvolgimento ed emozione per tutti – ha concluso l’assessore Galluzzo -, si sta impegnando proprio sul fronte del bikefriendly con l’adesione al circuito Noi Marche".