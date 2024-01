Titolare finge furto nel suo bar. Condannato a un anno e tre mesi

Aveva fatto finta di aver subito un furto al bar, per intascarsi i 9.640 euro che erano dentro alle slot machine e alla macchina cambiamonete. Ma è stato scoperto e condannato l’appignanese Renzo Stura, titolare del bar ’Oasi drinks’. Il fatto era successo a marzo del 2018. Stura una mattina si era presentato dai carabinieri, riferendo che i ladri avevano rotto una vetrata di ingresso al bar e si erano portati via le macchinette. Erano partite le indagini, dalle quali tra l’altro era emerso che le slot machine, date a noleggio al bar dalla società G7, avevano all’interno dei Gps che segnalavano qualsiasi spostamento dando l’allarme; solo spaccando tutto il segnale si interrompeva, e nel caso di Appignano era successo alle 22.48 del 6 marzo, due giorni prima della denuncia. Inoltre le macchine erano ancorate a dei pesi, e in tutto raggiungevano i 600 chili. I carabinieri avevano dunque approfondito un po’ le cose, scoprendo che quella notte era stato Stura ad asportare il vetro della porta di ingresso per entrare nel suo bar, a staccare le due macchinette per giocare e la cambiasoldi e a caricare tutto a bordo di un furgone che aveva appositamente preso a noleggio. Poi aveva portato le macchinette in una zona isolata, sulle rive del torrente Menocchia, e lì armato di frullino o di qualche altro attrezzo del genere le aveva scassinate per prendersi spiccioli e banconote dalle casse, che non erano state vuotate da qualche giorno. Così per lui erano partite le denunce per appropriazione indebita, danneggiamento e simulazione di reato. Ieri in tribunale si è chiuso il processo. Come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il giudice Domenico Potetti ha condannato l’imputato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. Stura a questo punto, difeso dall’avvocato Marco Murru, potrà fare appello per tentare di far valere le sue ragioni.