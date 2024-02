Tittarelli: Banca Macerata, evitiamo cali di tensione

Domani a Fano, poi il campionato di A3 si ferma e la capolista Volley Banca Macerata il 10 marzo riceverà Marcianise, e sette giorni dopo chiuderà la regular season a Modica. Ecco il cammino che attende la formazione di coach Maurizio Castellano che il 24 marzo resterà alla finestra, mentre si giocherà l’ultimo turno con Macerata che osserverà la giornata di riposo. I maceratesi sono reduci dalla vittoria su Sorrento. "Siamo partiti contratti - dice Gianluca Tittarelli, presidente della Volley Banca Macerata - e nervosi, Sorrento ne ha approfittato per vincere il primo set, poi mi è piaciuta la reazione della squadra e il gioco espresso dai ragazzi". Ma questa gara ha messo in evidenza la necessità di rimanere sul pezzo. "Occorre rimanere sempre concentrati perché può capitare che gli avversari non ti permettano di rientrare in gara, quindi è essenziale non concedere mai nulla". Ed ecco che a Fano sarà indispensabile una prova attenta perché sono da evitare cali di concentrazione in una formazione che è a un passo dalla certezza del primo posto e che è attesa dalla fase decisiva della stagione. "I ragazzi dovranno essere bravi affinché ciò non accada. Intanto domani si giocherà a Fano e quest’anno abbiamo l’abitudine di pensare una gara per volta". Però il primo posto è a portata di mano e il regolamento dà una prima chance per salire in A2 alle prime dei due gironi, dove si trovano Mantova e Macerata, affrontandosi in uno spareggio con eventuale bella. "Ho apprezzato l’unità della squadra, la capacità di reagire alle difficoltà, la combattività e la possibilità di disporre di differenti bocche di fuoco".