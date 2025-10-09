Tittarelli e il centrosinistra: "Io candidato? Parliamone"

"Io candidato sindaco? Sarei disposto a parlarne, a ragionarci come penso un po’ tutti quelli che hanno a cuore la propria città". Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Val di Chienti e presidente della Pallavolo Macerata, commenta la proposta lanciata sul Carlino da Davide Miliozzi, consigliere comunale di Pensare Macerata, che ha fatto anche il suo nome (oltre a quelli di Rosaria Del Balzo Ruiti della Croce Rossa e dell’ex rettore Unicam Flavio Corradini) come quello di un possibile candidato sindaco per il centrosinistra. "Ma per questo – spiega – c’è da fare un percorso, un cammino, aprire un confronto, un dibattito. Dico anche che con Miliozzi non ci siamo nemmeno sentiti, quella dichiarazione può essere nata da uno slancio personale ed è un attestato di stima che ovviamente fa piacere". Però la sensazione è che certe dichiarazioni non vengano fatte a caso, ma perché molto probabilmente trovano un terreno fertile. "L’impegno politico è una grandissima cosa, purtroppo negli ultimi anni la politica è scaduta, tuttavia ritengo che ognuno debba fare la propria parte, specialmente dove abita perché parliamo di un posto dove si vive e lavora". Dietro questa dichiarazione di Miliozzi non ci sono accordi. "Nessun accordo, ma ci sono tanti contatti che ho per lavoro, per lo sport, per le tante cose che faccio e non nascondo che qualcuno in passato mi ha chiesto di scendere in campo". Leggere il proprio nome come quello di un possibile candidato sindaco non può che far piacere. "Per me – spiega Tittarelli – è stata una bella sorpresa, non nascondo che con qualcuno abbia parlato di politica cittadina, insomma due chiacchiere sono state fatte ma niente di più. Del resto con la mia attività e con lo sport sono sempre in contatto con tante persone ed è normale scambiarsi un’idea, confrontarsi". E allora la proposta di Miliozzi potrebbe rilanciare quelle fatte in passato. "Mi era stato chiesto di impegnarmi per il consiglio comunale, di mettere a disposizione la mia esperienza anche come assessore". Ma alla fine non se ne è fatto niente, adesso potrebbe essere la volta buona se attorno a Tittarelli ci sarà un movimento di persone disposto a portare avanti questa candidatura e a sorreggerla.