TNT, a Treia ripartono i corsi di teatro per tutte le età

Da giovedì ripartono a Treia i corsi di teatro per tutte le età: un’esperienza che la Compagnia Valenti mette in atto, con il patrocinio del Comune. "Visto il successo del primo anno – spiega la Compagnia - abbiamo ritenuto opportuno rimetterci in pista, con qualche aggiustamento. Le lezioni saranno sempre settimanali, tutti i giovedì, da metà ottobre a fine giugno nell’aula multimediale in via Cavour". Corsi distinti per età e per orario, affidati alla direzione artistica e alla docenza di Francesco Facciolli. Le categorie saranno due: junior, dai 7 ai 17 anni, dalle 17.30 alle 19; senior, dai 18 ai 101 anni, dalle 21 alle 23. I corsi termineranno con uno spettacolo. Sono previste due lezioni gratuite di prova, i primi due giovedì (19 e 26 ottobre), al termine delle quali chi vorrà continuare resterà, aderendo al pagamento di una quota mensile o annua:

i dettagli verranno spiegati nel corso delle prime lezioni.

Per info su "Treia Nuovi Teatri (TNT)", 3357681738.