Tocca alla Brandoni Band a Civitanova: Concerto di Luglio per il Festival "Piazza Conchiglia - A Greener Evolution"

Ultimo appuntamento di luglio per il festival "Piazza Conchiglia - A greener evolution", a Civitanova. Oggi andrà in scena il concerto della "Matteo Grandoni Elektric Band". Sul palco a esibirsi col ruolo di indiscusso protagonista sarà Matteo Grandoni, bassista elettrico, contrabbassista e compositore che, nonostante la giovane età, vanta già numerose e importanti collaborazioni. Da Fabio Concato a La Rua, passando per Fabrizio Bosso, Paolo e Glauco Di Sabatino, Massimiliano Coclite e Mafalda Minnozzi, sono per citare alcuni nomi noti. Proprio in piazza Conchiglia, lui coglierà così l’occasione per presenterà al pubblico civitanovese il suo ultimo disco, "Labirinto", uscito lo scorso 4 novembre. Si tratta di un album musicale che contiene dieci brani strumentali con delle melodie fortemente pop arricchite da armonie jazzistiche, questo lasciando però ampio spazio all’improvvisazione. Ad accompagnarlo, ci saranno i suoi fidi musicisti: Gianluca Amabili alla chitarra, Mattia Parissi al piano e Davide di Giuseppe alla batteria. Va ricordato che la kermesse è organizzata dall’associazione culturale Conchiglia Sound, sostenuta dalla Regione e dal main sponsor Bijouet, con il patrocinio del Comune e la partnership tecnica dell’Azienda dei Teatri di Civitanova. Il festival "Piazza Conchiglia - A greener evolution" ha poi l’obiettivo di offrire un’esperienza di alta qualità culturale ed enogastronomica, promuovendo un approccio sostenibile e coinvolgente al territorio.