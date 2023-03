Toga e codice, i liceali danno vita alla simulazione di un processo

Toga e codice in mano, gli studenti del liceo classico e linguistico di Macerata hanno dato vita alla simulazione di un processo, per scoprire la giustizia e il sistema giuridico italiano attraverso un case-study. L’iniziativa – all’interno del percorso giuridico-economico promosso dal liceo – si è svolta in collaborazione con gli avvocati Renato Coltorti e Fulvia Bravi, della Camera penale maceratese. Gli avvocati hanno guidato la riflessione delle studentesse e degli studenti e hanno condotto uno stimolante percorso di approfondimento sui principi costituzionali relativi al processo penale, sulle regole che governano i ruoli di difesa, accusa e giudice, sulla funzione del processo, quale luogo ove la giustizia si realizza attraverso la dialettica tra le parti e nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto. Gli studenti, organizzati in gruppi di studio e guidati dagli avvocati, hanno quindi studiato il caso, teatralizzando i ruoli di avvocato, pubblico ministero e giudice fino alla pronuncia della sentenza. "Progetti educativi che mettono in gioco direttamente i giovani in ruoli così motivanti – ha commentato la dirigente scolastica Angela Fiorillo – consentono la maturazione di competenze civiche, incoraggiando la cultura della legalità, del rispetto delle regole e delle libertà, e di competenze trasversali e orientative". Gli incontri del percorso giuridico-economico hanno coinvolto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del liceo classico e linguistico Leopardi.