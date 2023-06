TOLENTINO, 46 famiglie a Borgo Rancia, 36 morose sulle spese condominiali

"Su quarantasei famiglie che vivono a Borgo Rancia, trentasei sono morose: non hanno pagato le spese condominiali nei termini previsti. Chi fin dall’inizio, chi ha saltato solo unadue rate. Fatto sta che la situazione va affrontata". L’assessore comunale alla Ricostruzione, Flavia Giombetti, fa il punto sugli appartamenti di contrada Rancia dove alloggiano i terremotati. "Le spese che ogni condomino è obbligato a pagare purtroppo sono alte, circa 1.550 euro l’anno – prosegue Giombetti -, considerando che si tratta di alloggi sostitutivi delle Sae. Provo rabbia per la precedente gestione post-sisma, perché si sapeva che sarebbero entrate diverse persone con redditi bassi. Parliamo poi di un ’casermone’ ai margini della città, un capannone che è stato pagato il triplo rispetto al valore reale. La scelta di realizzare appartamenti al posto delle casette è stata fatta dalla precedente amministrazione; nelle casette ovviamente, a differenza di una palazzina, non si pagano le spese condominiali. Al di là di questo, tralasciando il passato, ora se ogni residente pagasse la propria quota, non ci troveremmo a dover sopperire a delle insolvenze. Come Comune siamo già stati costretti ad intervenire lo scorso autunno, anticipando la quota parte che come ente avremmo comunque dovuto versare, per scongiurare il distacco delle utenze. Dobbiamo risolvere la questione delle morosità quanto prima". Nelle spese condominiali, oltre alle pulizie, è incluso anche il metano. L’assessore evidenzia che questa amministrazione è riuscita, grazie anche al consigliere comunale Mirko Angelelli e all’Assm, a mettere a disposizione altre quattro corse del trasporto pubblico locale (pullman) per la zona di Borgo Rancia; non più solo scuolabus, quindi, ma servizi anche per le persone di una certa età che risiedono negli appartamenti. Per quanto riguarda il fronte container finora solo un paio di residenti su circa cinquanta ha pagato la quota mensile. "Abbiamo trasferito tutti i residenti dei container rimasti in un’unica ala per ottimizzare gli spazi e avere meno spese" conclude Giombetti".

Lucia Gentili