Tolentino aderisce al protocollo di intesa contro la violenza di genere

Anche il Comune di Tolentino ha aderito al nuovo protocollo di intesa contro la violenza di genere, promosso dalla prefettura di Macerata. È stato sottoscritto da Comuni, enti pubblici, ordini professionali, sindacati e associazioni del terzo settore. "Auspicando che tale protocollo un giorno diventi ’inutile’ – afferma l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –, fino ad allora come amministratori e come cittadini adotteremo tutte le procedure i protocolli e le collaborazioni per attuare misure di prevenzione e presa in carico per le vittime di violenza di genere. Abbiamo ritenuto quindi fondamentale rinnovare il protocollo di intesa tra tutti i servizi territoriali della ’rete antiviolenza’ dei Comuni degli Ambiti territoriali sociali 15-16-17-18, congiuntamente alla prefettura di Macerata, all’Ast (Azienda sanitaria territoriale), alle forze dell’ordine, all’università di Macerata e Camerino, al Cav (Centro antiviolenza) di Macerata, agli ordini professionali, a sindacati ed enti del terzo settore. Tale protocollo ci ha già permesso a marzo di quest’anno, con la collaborazione del Centro antiviolenza, dell’Ats 15 e dell’assessorato alle politiche sociali di Macerata, di aprire uno sportello antiviolenza a Tolentino, che, mi duole dirlo, ma è stato già molto utilizzato in questi mesi". Da marzo infatti il Comune ha promosso l’attivazione di uno sportello di prevenzione contro la violenza di genere, anche con l’aiuto della cooperativa sociale "Il Faro" Onlus. Le donne in difficoltà hanno la possibilità di contattare il Cav allo 0733.256487 o alla mail [email protected] e chiedere un appuntamento nell’ufficio messo a disposizione dall’ufficio servizi sociali di Tolentino (piazzale Europa 8).