Tolentino, successo per "Anffas in volo" all'aviosuperficie Rancia

Tolentino, 14 settembre 2024 - Successo domenica scorsa all’aviosuperficie Rancia di Tolentino, per l’iniziativa “Anffas in volo”. Organizzata dall’Anffas Macerata (associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali) e dall’Avio Club Macerata, è stata inserita tra le manifestazioni per la Settimana europea dello sport. Un volo turistico, che ha visto protagonisti otto ragazzi dell’Anffas con gli assistenti, il pilota Gabriele Kiss e un aereo a tre posti. “Sono rimasti tutti entusiasti, i ragazzi ci hanno regalato sorrisi”, dice il segretario dell’Avio Club Dino Piersantelli. Gli scatti sono di Nicolas Teodori. Novità per l’aviosuperficie: il lancio dei paracadutisti sulla pista. Presenti anche Perla Gorbini dell’Anffas Macerata, il presidente dell’Avio Club Mirko Pupilli, l’assessore alle politiche sociali di Tolentino Elena Lucaroni con Stefano Servili dello staff del sindaco e diversi soci; l’iniziativa è stata realizzata col supporto di Macerata Soccorso e Cisom, ed è stata resa possibile da diversi partner.