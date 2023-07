Tolentino, apre la "Clinica del sale". Haloterapia anche per i bambini

Tolentino, 3 luglio 2023 - Da lunedì scorso, in via Brancadori a Tolentino, c’è la “Clinica del sale”. Un’attività specializzata nell'haloterapia (la prima in provincia). Una nuova sfida per la titolare Ambra Bacciani, che continua ad investire sul territorio colpito dal sisma. “La struttura è studiata per accogliere anche i più piccoli con un’area giochi – spiega Ambra -. La missione è aiutare adulti e bambini a respirare meglio, prevenire le problematiche legate all'apparato respiratorio (naso chiuso, sinusite, otite, adenoidi, asma allergie…) e anche alcune della pelle, come dermatite e acne, grazie alle proprietà curative del sale. È certificata dispositivo medico Aerosal (frutto di anni di studi e sperimentazioni). Le validazioni scientifiche sono visibili e consultabili da tutti. La seduta dura 30 minuti e va benissimo anche per i più piccini (il mio secondo figlio ha fatto la sua prima seduta a 10 giorni). È molto importante lavorare in prevenzione. La terapia non è sostitutiva alla medicina, ma può essere appunto preventiva o coadiuvante. Non vai mai fatta in fase acuta”.