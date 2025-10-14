Tolentino apre le porte alla studentessa Shion

Dal Giappone a Tolentino, per uno scambio culturale. La studentessa sedicenne Shion Kawazu è arrivata in città il 7 settembre tramite il progetto internazionale "Mondo Insieme", grazie alla famiglia Montemarani-Leonori, che l’ha accolta a braccia aperte. Il consigliere di maggioranza Fabio Montemarani, che lavora in banca, e la moglie Danila Leonori, professoressa di informatica all’IIS Filelfo, insieme alla figlia tredicenne Penelope, hanno deciso di aprire la propria casa a Shion per tutto l’anno scolastico. La ragazza, che suona due strumenti, violino e tromba, frequenta il liceo musicale e resterà a Tolentino fino all’11 giugno. Il suo obiettivo è stato fin dall’inizio quello di imparare la nostra lingua: cercava una famiglia, di qualsiasi parte d’Italia, che la ospitasse. I tolentinati si sono fatti avanti ed è iniziata l’avventura.

"Ho visto l’annuncio su alcuni gruppi Facebook – racconta Leonori –. Nostra figlia è una grande appassionata di Giappone e ho pensato che accogliere una ragazza del posto la potesse far entrare in contatto con questa cultura, anche per scelte future. I primi contatti sono iniziati lo scorso marzo tramite videochiamate; ci siamo scambiati dei doni. Poi a settembre è arrivata. L’altro giorno, dopo il primo mese con noi, ci ha scritto una lettera dolcissima in italiano per ringraziarci; si trova bene, il momento più bello per lei è quando stiamo tutti insieme a cena. A scuola si sente accolta da compagni e professori, si è già integrata e si sta facendo degli amici. Nei fine settimana le facciamo conoscere il territorio girando per i borghi, ha già fatto il primo bagno al Conero e si è innamorata delle nostre zone, in particolare Recanati". La famiglia le offre vitto, alloggio e tanto affetto. E Shion si sente a casa. "Questa esperienza ci fa crescere come famiglia, ci arricchisce molto – conclude – e siamo felici". La studentessa è stata ricevuta dal sindaco Mauro Sclavi, dall’assessore Benedetta Lancioni e dal dirigente scolastico Donato Romano, che hanno voluto darle il benvenuto ufficiale.