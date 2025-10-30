"Tolentino Arte" a Palazzo Sangallo

Sabato e domenica, dalle 17 alle 19, nelle Gallerie di Palazzo Sangallo, si potrà ammirare la mostra "Tolentino Arte", alla sua 34esima edizione. Raccoglie le opere realizzate dagli allievi del Laboratorio dell’arte del maestro Roberto Di Dionisio, che da anni promuove una scuola itinerante di pittura per tutte le età, in diverse zone della provincia. Quasi cinquanta gli artisti in mostra.

Per la sezione adulti: Graziella Antinori, Antonietta Crucianelli, Paolo Antonelli, Angela Catolfi, Daniela Cupelli, Patrizia Gardelli, Stefano Meo, Rosaria Sampaolesi, Simona Porfiri, Eleonora Manoni, Roberta Balestrini, Nicole Bocci, Lucia Ortenzi, Daniela Rigobello, Daniela Severini, Daniele Carradorini, Orietta Venanzini, Daniela Discepoli.

Per la sezione bambini: Mattia Antonelli, Cristiano e Giovanni Camillucci, Michelle Cantatore, Beatrice Cimini, Felicita e Virginia De Angelis, Sara Dragomir, Andrea Liberti, Maddalena Luciani, Iris Maria Mladin, Gaia Mottola, Elettra Petrollino, Valentina Giammusso, Achille Rrudho, Emma Maria Grancea, Viola Mogliani, Leonardo Benedetti, Chiara Marinelli, Gabriele Graziosi, Cecilia Lattanzi, Anita e Arturo Manciola, Martin Ranciaro, Cloe Ricci, Viola Fabrizi, Marella Siroti, Alessio Giorgi e Angelique Fenech.