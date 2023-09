Tolentino: banchetto per la raccolta di firme sul salario minimo

Oggi, Sinistra Italiana e Europa Verde, dalle 16 alle 19, saranno in piazza Martiri di Montalto a Tolentino con un banchetto informativo dove sarà possibile firmare in appoggio alla proposta di legge per il salario minimo in Italia (raggiunta già quota 300.000). "Come Sinistra Italiana ed Europa Verde siamo tra i promotori di questa iniziativa che ha l’obiettivo di raggiungere una soglia minima legale a 9 euro l’ora, sia per i dipendenti che per figure autonome – spiegano Nicola Serrani e Sandro Bisonni, i rispettivi rappresentanti locali -. Alla base della proposta di legge sul salario minimo, c’è la volontà di dare piena attuazione all’articolo 35 della Costituzione, dove è richiesto di riconoscere a tutti i lavoratori e le lavoratrici una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa".