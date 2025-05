Tolentino, boom di visitatori alla riapertura del Castello della Rancia

Tolentino, 19 maggio 2025 – “Successo per la Notte dei Musei, sabato, con la riapertura del Castello della Rancia che ha registrato oltre 500 visitatori”. A fare il punto è l’assessore ai beni e alle attività culturali di Tolentino Fabio Tiberi. L’edificio-simbolo ora si può ammirare nella sua interezza, dai camminamenti di ronda, con mastio, piazza d’arme, ecc., alle collezioni museali. “Si è reso necessario il prolungamento dell’orario di apertura proprio per la grande affluenza di persone con visite guidate straordinarie così da accontentare tutti – ha aggiunto -. Tanti cittadini e turisti hanno usufruito del servizio navetta”. Il Frau Museum è stato visitato, solo nella serata, da 150 persone, la maggior parte delle quali tolentinati che non avevano mai visto il museo aziendale di Poltrona Frau. Gradita anche la riapertura del Torrione, in centro storico, con le spiegazioni dei volontari dell’associazione Tolentino ‘815; aneddoti e curiosità sulla battaglia del 1815 sono stati raccontati all’interno di questa struttura, che ospitò il quartier generale dell’esercito austriaco, guidato dal barone Federico Bianchi. Grande interesse per le grotte di Interno Marche, sale ipogee di cui nessuno era a conoscenza e scoperte a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio un tempo sede della Nazareno Gabrielli e oggi trasformato in hotel. Sono dei camminamenti probabilmente utilizzati come vie di fuga e come depositi che sbucano in via delle Cartiere. Al Miumor, il Museo internazionale dell’umorismo nell’arte, tanti visitatori hanno avuto una guida speciale, la consigliera comunale Samanta Casali, di professione storica dell’arte; dopo cena ha guidato ben cinque turni di visita alla scoperta delle opere dei più grandi artisti satirici e umoristici del mondo. Nel pomeriggio invece la Sala Mari ha ospitato la presentazione del libro di Tobias Giacomazzi “Voglio andare senza rotelle”, con un laboratorio di espressione grafica riservato ai più piccoli che ha visto la partecipazione di bambini accompagnati dalle loro famiglie (a cura di Hub62029). Riscontro positivo con un flusso costante anche per la mostra allestita nella nuova galleria d’arte di Andrea Gentili de “La Cornice”; qui la mostra “Tolentino Pop Nights” dell’artista Mauro Falcioni si può ammirare fino al 7 giugno. Giro anche alla Simonelli Group di Belforte per la mostra della fotografa palestinese Nidaa Badwan. “The Saving Light”. E per l’esposizione “La fede nell’arte” allestita nei locali a piano terra delle ex carceri (apertura straordinaria). “Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: quello di chiedere ai nostri concittadini di diventare, almeno per una sera, turisti nella propria città”, ha concluso l’assessore Tiberi.