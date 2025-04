Tolentino, il calcio femminile entra nelle scuole grazie all'asd Caldarola Gnc

Tolentino (Macerata), 2 aprile 2025 – A lezione di calcio femminile. Ha riscosso successo l’iniziativa dell’asd Caldarola Gnc. I tecnici qualificati Uefa B Anselmo Ciappi e Giovanni Ciarlantini hanno incontrato tutte le classi dell’istituto d’istruzione superiore Francesco Filelfo di Tolentino per raccontare l’evoluzione del calcio femminile e permettere a tutte le ragazze, supportate dai compagni, di mettersi in gioco in uno sport purtroppo ancora oggi considerato più maschile.

Per due settimane i tecnici dell’asd Caldarola, insieme al presidente Simone Castellani, hanno approfondito la teoria e la pratica, supportati dai docenti Paolo Pecchia, Lucia Ciccarelli e Mauro Bonfigli, dal dirigente scolastico Donato Romano e il suo vice Roberto Romagnoli alla presenza anche dei delegati Figc Giacomo Gentilucci e Anna Maria Mancinelli. Il mister della squadra di Eccellenza femminile Ciappi ha illustrato la crescita e le potenzialità del calcio femminile a livello nazionale, approfondendo la realtà locale, mostrando video e raccontando l'esperienza della squadra di Caldarola; sono seguite poi esercitazioni pratiche che hanno coinvolto studenti e studentesse dei licei classico, scientifico, scienze applicate, dell’istituto tecnico economico e del liceo musicale. Per un totale di circa 500 giovani.

“L’obiettivo era, tra le altre cose, sfatare luoghi comuni ormai superati legati ad uno sport considerato per troppo tempo solo maschile – spiegano i promotori -. Questo è stato possibile anche grazie al coinvolgimento di alcune ragazze che fanno parte della squadra di eccellenza di Caldarola e della stessa Anna Maria Mancinelli, ex giocatrice, attualmente delegata Figc, responsabile del settore femminile, che con la sua testimonianza ha raccontato quanto questo sport l’abbia aiutata dal punto di vista fisico e mentale. Grande la partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze che, entusiasti, hanno auspicato il ripetersi dell'esperienza anche per la prossima stagione scolastica. A tutte le interessate sono stati forniti i contatti, attraverso le pagine social dell’asd Caldarola Gnc, per una prova gratuita e la possibilità di usufruire di diverse navette che partono dai Comuni limitrofi a Caldarola. Una bellissima esperienza – concludono i promotori - sicuramente da ripetere anche con altre scuole”.