Tolentino, cantieri e cali di fatturato:. Confartigianato cerca dati

Prorogati al 31 maggio i termini per la compilazione del questionario approntato da Confartigianato, per il monitoraggio delle attività di Tolentino che hanno subito perdite a causa della ricostruzione. Il questionario permette di comunicare se e quali impedimenti hanno causato i cantieri nelle vicinanze alla propria attività, oltre a consentire di evidenziare cali di fatturato rispetto alla media. Queste informazioni saranno utilizzate per creare una base di dati da cui iniziare a ragionare su come distribuire eventuali sostegni economici da parte del Comune, che si confronterà con Regione e commissariato alla ricostruzionei. In passato nei Comuni con zona rossa i commercianti hanno usufruito di misure straordinarie e specifici contributi per la ripresa, mentre i negozianti di Tolentino non hano avuto sostegni, pur subendo un calo della clientela e dei ricavi.