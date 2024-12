Tolentino, cento candeline per Pierina

Ancora una centenaria a Tolentino. A spegnere cento candeline, sabato scorso, è stata Pierina Ranzuglia, classe 1924. A festeggiare la nuova nonnina tolentinate sono stati il figlio, la cognata, le nipoti e i pronipoti oltre al sindaco Mauro Sclavi, che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città. Pierina Ranzuglia, nata in contrada Vicigliano, si è sempre occupata della famiglia e ha vissuto fino a metà degli anni Sessanta in campagna per poi trasferirsi in via Rutiloni, dove risiede tuttora.