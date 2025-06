Tolentino, chiusi gli accessi delle case popolari in via Proietti

Sono stati sigillati gli ingressi nelle case popolari di via Proietti, a Tolentino. Inagibili dal terremoto dell’ottobre 2016, queste palazzine, di proprietà dell’Erap, negli anni sono state scenario di accessi non autorizzati, bivacchi, furti, vandali, sciacalli e piccioni. Così sono stati chiusi gli ingressi ai civici 6, 8, 10 e 12. Intanto l’Erap sta individuando gli otto alloggi per le altrettante famiglie che ancora abitano nei civici 2 e 4; queste dovranno uscire perché va abbattuto l’intero complesso.

Nel frattempo, il presidio di Ancona procederà con lo stralcio del progetto per avviare la demolizione, che dovrebbe partire a settembre. "Il Comune dovrà scegliere se destinare gli otto alloggi a queste famiglie o alle altre già in graduatoria – spiega l’Erap –. Nel secondo caso, i nuclei che escono percepiranno il contributo per il disagio abitativo (ex Cas) come autonoma sistemazione. d ogni modo la vicenda di via Proietti è per noi in primo piano".