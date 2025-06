Tolentino, cittadini in marcia per la pace e per Gaza. L’iniziativa del Comune e delle associazioni

È in programma per giovedì sera, a partire dalle 21, a Tolentino la "Marcia per la pace e per Gaza", con il patrocinio del Comune. L’iniziativa di sensibilizzazione è stata organizzata grazie alla collaborazione di numerose associazioni quali Acli, Agesci, Aido, Amici Per, Anpi, Auser circolo Il Girasole, Avis, Avulss, Azione cattolica italiana, Bottega del commercio eco e solidale, circolo Legambiente Pettirosso, Cgil, Cisl, Cittadini dal mondo, Emergency, Fabrika City, Galt, Gas, La Goccia, I Ponti Del Diavolo, LiberaMente, Medici Senza Frontiere, Memoria della Resistenza, Prossimamente, Refugees, Welcome Italia, Sermit, Zagreus. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

L’itinerario prevede la partenza da piazza della Libertà, il passaggio per via Filelfo, piazza Martiri di Montalto, via Parisani, via Tramboni, via della Pace, viale Matteotti, viale Labastide Murat, via Arsiero, Parco Isola d’Istria, via Emerainville, via Sant’Egidio, viale della Repubblica, via Ciarapica, viale Brodolini e viale Martin Luther King. L’arrivo è previsto in piazza Togliatti.

Durante la marcia sono previsti interventi e letture sul tema della pace e sulle guerre in corso nel mondo, per sollecitare un impegno da parte di tutti gli stati per il cessate il fuoco.

l. g.