"TOLENTINO: Civico22 al ministro Valditara su risorse scolastiche"

Il gruppo Civico22 di Tolentino lancia un appello al ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara per gli istituti cittadini, inviandogli una lettera. "Egregio ministro – scrivono il coordinatore Paolo Dignani e il gruppo scuola del Civico22 – la ringraziamo di aver accolto la richiesta di inaugurare l’anno scolastico non già in un territorio di più avanzato benessere ma in una zona ferita, dal 2016, dal terremoto (in riferimento all’inaugurazione dell’anno scolastico a Macerata, ndr). A nome di Civico22, la portiamo a conoscenza della situazione in cui versano le scuole di Tolentino. La città, pur destinataria di ingenti fondi pubblici per la ricostruzione del polo scolastico delle secondarie di secondo grado, è ancora in attesa dell’affidamento del progetto esecutivo propedeutico all’avvio dei lavori. Preoccupati per i tempi lunghi previsti per la realizzazione dell’opera, le rivolgiamo un appello affinché si snellisca, per quanto possibile, l’iter burocratico e nel frattempo si trovino soluzioni alternative che permettano di superare le tante difficoltà riscontrate nelle strutture attualmente in uso. Auspichiamo, soprattutto, che il suo ruolo di terzietà (indipendenza nei confronti delle parti in causa, ndr) spinga gli enti locali a superare posizioni a tutt’oggi politicamente divergenti che hanno una ricaduta molto negativa sulla cittadinanza tutta. Crediamo che le istituzioni debbano evitare di contrapporsi per collaborare nel rispetto della dignità degli studenti e dei cittadini che credono nella scuola nel suo potere di formazione, conservazione e crescita del tessuto sociale". Il polo scolastico delle superiori, da realizzare in zona Pace, ospiterà le scuole Ipsia Frau e Filelfo (liceo classico, scientifico e coreutico e istituto tecnico economico).